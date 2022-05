Benzine niet onder de € 2 dit jaar

De prijsverlaging door de verlaging van accijns is al voor meer dan de helft ongedaan gemaakt door duurdere olie. ,,Kijk naar de files. Die zijn weer helemaal terug, de vraag naar benzine is maximaal. Er is veel vraag en weinig aanbod'', zegt brandstofexpert Paul van Selms van United Consumers in het AD. Er is officieel geen olieboycot, maar de olie van Poetin is wel besmet en grote oliemaatschappijen zeggen geen Russische olie meer te importeren. ,,De ruwe olie is nog altijd duur en de verwachting is dat dat zo blijft. De oorlog is nog niet afgelopen en Rusland kan de olie minder gemakkelijk kwijt.''

,,Ik denk dat hoge benzineprijzen de nieuwe realiteit zijn en dat we daar mee moeten leren leven. Dit jaar zie ik de benzineprijs niet meer onder de 2 euro komen.''

De adviesprijs is nu 2,36 euro voor een liter. Als je goed zoekt lukt tanken voor 2,13 euro of minder per liter bij een aantal onbemande pompen ook.

Wie in de buurt van de Duitse grens woont, zal vanaf 1 juni in Duitsland tanken. De Duitse regering vermindert de accijns drie maanden lang heel fors, waardoor de benzineprijs 50 tot 60 cent per liter lager zal zijn dan in Nederland. Een volle tank is dan al snel 25 euro goedkoper. ,,Het is niet te voorkomen dat je veel tanktoeristen krijgt."