Bijna nergens in de EU is prijsverschil van benzine zo groot als tussen Nederland en Duitsland

Vanaf 1 juni verlaagt Duitsland de accijns op benzine met 30 cent per liter. Daarmee wordt een tankbeurt bij de oosterburen plots wel heel veel goedkoper dan bij ons. Aan slechts vier EU-grenzen is het prijsverschil nog groter.

Afgelopen week was het verschil tussen de Duitse en Nederlandse benzine met 8 cent per liter maar klein. Maar door de accijnsverlaging van 30 cent, is het net over de grens volgende week 38 cent per liter goedkoper tanken. Maar het kan nog een stuk gortiger, zo blijkt uit een kaartje van de Europese Commissie.

In Oost-Europa bijvoorbeeld tussen Griekenland en Bulgarije bedraagt het prijsverschil 67 cent per liter. Tussen Oostenrijk, Kroatië en Slowakije en hun buurland Hongarije is het verschil 54 tot 55 cent. In Hongarije betaal je maar 1,26 euro per liter. Verder is nergens het verschil zo groot als tussen Nederland en Duitsland.

Er is al uitgerekend dat je in totaal 100 kilometer kunt omrijden en dan nog steeds goedkoper uit bent door net over de grens te tanken. Het prijsverschil was in 17 jaar niet zo groot.