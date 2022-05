Wanneer komen we echt in de problemen zonder Russisch gas?

Gasterra weigert het gas in roebels af te rekenen. Gazprom heeft daarop resoluut de gaskraan dichtgedraaid. Geen probleem, er is genoeg. Aldus klimaatminister Rob Jetten (D66). Maar is dat ook zo?

De grote oplossing is LNG, vloeibaar gas. Nederland is hard bezig om daarvan genoeg in te kopen. Een grotere terminal in Rotterdam plus extra drijvende terminals in Eemshaven maken mogelijk dat er aan het eind van het jaar 8 miljard kuub LNG kan worden ingevoerd, schrijft de Volkskrant.

Dat is op zich genoeg, maar dat de opslagcapaciteit er is, wil natuurlijk niet zeggen dat het gas er ook is. En de vraag is wereldwijd veel groter dan het aanbod. Normaal gaat het meeste LNG naar Azië. Als straks corona weg is in China en het winter wordt, is het hoogst onzeker of er nog genoeg LNG is voor Nederland. Goedkoop zal het alleszins niet zijn.

Gasvoorraad

Hoe we er nu voor staan? De Nederlandse gasvoorraden zijn voor slechts 38 procent gevuld. Dat moet in november zeker 80 procent zijn om de winter door te komen. Dat komt goed, bezweert Den Haag. Maar Nederland lijkt weer niet genoeg vooruit te hebben gedacht, want het staat er slechter voor dan veel andere Europese landen. Gemiddeld zijn de gasvoorraden in de EU voor 45 procent gevuld.

De kolencentrales zijn begin deze maand allemaal uitgeschakeld, omdat ze vanwege klimaatdoeleinden slechts 35 procent van hun capaciteit mogen gebruiken en dat punt was al bijna bereikt. Experts adviseren om de kolencentrales weer aan te zetten om de gasvoorraden aan te kunnen vullen. Mogelijk besluit Jetten daartoe om te kunnen garanderen dat we het niet koud krijgen deze winter.