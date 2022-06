Musk wil af van 10 procent personeel Tesla om ‘slecht gevoel’

Elon Musk wil af van 10 procent van het personeel van autofabrikant Tesla. Dat staat in een mail die de topman van het bedrijf donderdag naar andere leidinggevenden heeft gestuurd en die persbureau Reuters heeft ingezien.

In de e-mail met de titel "pauzeer het in dienst nemen wereldwijd", schrijft Musk: "Ik heb een superslecht gevoel over de economie." Bij het autoconcern werken wereldwijd ongeveer 110.000 mensen.

Hoe concreet de reorganisatieplannen van Tesla precies zijn, is niet duidelijk. De onderneming was niet direct bereikbaar voor commentaar.