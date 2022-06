Elon Musk deze week in gesprek met Twitterpersoneel

Elon Musk gaat deze week voor het eerst in gesprek met medewerkers van Twitter, het bedrijf dat hij in april besloot over te nemen voor 44 miljard dollar (ongeveer 42 miljard euro). Het gesprek zal donderdag via videoverbinding plaatsvinden en Musk zal naar verwachting vragen beantwoorden van medewerkers. Sinds het nieuws over de overname bekend werd, heerst er chaos onder het personeelsbestand van Twitter. Topman Parag Agrawal ontsloeg een aantal hooggeplaatste managers en kondigde kostenbesparende maatregelen aan, al is er op dit moment geen sprake van een reorganisatie. Wel is er een personeelsstop aangekondigd. Twittermedewerkers maken zich zorgen om de overname door Musk, die publiekelijk veel kritiek heeft geuit op het bedrijf, zowel op de features die het bedrijf aanbiedt als op beleidsmatige beslissingen die in het verleden genomen zijn.