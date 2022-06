Schiphol gaat schrappen: voor honderdduizenden mensen gaat vakantie mogelijk niet door

Het is definitief: Schiphol moet een heleboel vluchten schrappen, schrijft de Telegraaf. Het personeel is toch niet gevonden. Het betekent dat honderdduizenden vakantiegangers hun vlucht moeten omboeken of niet op vakantie kunnen deze zomer.

Hoeveel vluchten er geannuleerd worden maakt de nationale luchthaven later vandaag bekend, maar dat het er veel zijn, is al wel duidelijk. In een brief van reisbrancheorganisatie ANVR aan haar leden staat dat het gaat om 'enkele honderdduizenden reizigers' vooral in de vakantieperiode van half juli tot half augustus.

Het personeelsgebrek geldt vooral voor de handbagagecontrole en het zijn met name Nederlandse vakantiegangers die de dupe zijn. "De luchtvaartmaatschappijen hebben al belteams klaarstaan, die de komende dagen reizigers moeten omboeken of annuleren. Het is een drama”, zegt een ingewijde tegen de Telegraaf.

Omboeken is lastig voor reizigers, omdat ze meestal ook een hotel geboekt hebben of een huurauto. "Dan kan je niet ineens zeggen: gaat u maar twee dagen later”, aldus een andere bron in de krant. De ANVR overweegt juridische stappen richting Schiphol. "Die voelt zich niet aansprakelijk voor de schade. Dit is volstrekt onacceptabel”, aldus de ANVR.