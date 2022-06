Economen na renteverhoging Fed: ‘Grappig dat sommigen nog steeds denken dat er geen recessie komt’

De Federal Reserve verhoogt de rente met 0,75 procent. Dat is de grootste rentesprong in 28 jaar. Alles wordt in de strijd gegooid om de inflatie te beteugelen. Maar leidt dit niet onvermijdelijk tot een recessie?

Een groeiend aantal economen gelooft dat economische krimp en een hogere werkloosheid nodig zijn om de inflatie terug te brengen tot een acceptabel niveau. In The Guardian menen de meeste experts dat de renteverhoging van de Amerikaanse Fed en in mindere mate die van de ECB de problemen dan ook niet gaat oplossen.

Victoria Greene, hoofd investeringen bij G Squared Private Wealth: "Het bestaat niet dat ze op de rem kunnen trappen met de inflatie zonder economisch gezien op de rem te drukken. Het is grappig dat er nog steeds recessie-ontkenners zijn."

Oververhit

Amerikaanse oud-minister van Financiën en hoogleraar Larry Summers is het in grote lijnen met haar eens. "Ik ben blij dat de Fed deze stap zet. Waarschijnlijk krijgen we een recessie. We hebben een oververhitte economie en een beetje pech. Als de slinger te ver de ene kant op zwaait, komt hij meestal even hard terug."

Voormalige Amerikaanse centrale bankier Alan Blinder ziet ook geen andere mogelijkheid. "De voorzitter van de Fed wil niet op een positieve manier het 'r-woord' uit zijn mond laten glippen, in de zin dat we een recessie nodig hebben. Maar er zijn veel eufemismen en hij zal ze gebruiken."