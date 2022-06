De Hypotheekshop: hypotheekverstrekkers verhogen rente massaal

Geldverstrekkers hebben massaal hun hypotheekrentes verhoogd door de onrust op de financiële markten. Bijna alle veertig financiers in Nederland zijn daartoe overgegaan. Op vrijdag, de dag waarop de meeste rentewijzigingen worden doorgevoerd, verhogen maar liefst 25 aanbieders tegelijk de hypotheekrente. Dat is volgens hypotheekadviseur De Hypotheek sinds de start van de meting daarvan in 2016 nog niet voorgekomen. Door de stijging van de rente op de kapitaalmarkt worden de geldverstrekkers gedwongen om de hogere leenkosten door te berekenen in de hypotheekrentes om geen verlies te maken. De gemiddelde hypotheekrente stijgt daardoor deze week met 0,3 procentpunt. Dat is volgens de adviseur de grootste stijging sinds 2008. Meerdere geldverstrekkers hebben deze week zelfs tweemaal hun tarieven aangepast. Ook de grootbanken SNS, ING en ABN AMRO verhogen vrijdag hun tarieven. Meerdere aanbieders, waaronder Rabobank en ING, hebben ook voor volgende week al flinke verhogingen aangekondigd. Rentevastperioden Sinds het laagterecord van 1,42 procent in september 2021 is de hypotheekrente 2,3 procentpunt gestegen tot een gemiddelde van 3,72 procent over alle gangbare rentevastperioden. Op langere rentevastperioden van twintig en dertig jaar en zonder Nationale Hypotheek Garantie (NHG) komen veel individuele hypotheekrentes al boven de 4 procent uit. Door de gestegen hypotheekrente kiezen huizenkopers, oversluiters en verbouwers weer eerder voor een tienjaars rentevastperiode dan de afgelopen jaren het geval was. Daarnaast merkt de hypotheekadviseur ook dat de hogere rente een aflossingsvrije hypotheek minder aantrekkelijk maakt voor starters.