Nederland draagt nauwelijks bij aan Oekraïense steun: geen daden maar woorden

De Nederlandse regering vindt de oorlog in Oekraïne heel erg, maar drukt tegelijkertijd de snor als het gaat om een financiële bijdrage, blijkt uit cijfers. De Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Duitsland trekken als vanouds wel de portemonnee.

Onderstaand plaatje geeft een overzicht van de financiële, humanitaire en militaire steun, die afgelopen half jaar is gegeven door de verschillende landen en de Europese Unie. Nederland komt niet voor in de top 15 van donoren. Alleen via de Europese Unie draagt Nederland indirect bij.

Amerika trekt de kar met liefst 43 miljard euro aan steun, waarvan zo'n 60 procent militair. De EU geeft vooral financiële steun aan het land in nood. Opvallend is dat Groot-Brittannië, Duitsland, Canada en Frankrijk ieder meerdere miljarden richting Zelenski sturen, terwijl het akelig stil blijft vanuit Den Haag.

Rob de Wijk, geschiedkundige en deskundige op het gebied van internationale betrekkingen en veiligheidszaken, wijst fijntjes op het feit dat we in Nederland voorop lopen met opinies, maar slechts een fractie van de hulp bieden in vergelijking met omliggende landen.