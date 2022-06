Top luchtvaartindustrie voor overleg bijeen in Doha

De top van de luchtvaartindustrie is van 19 tot 21 juni in Doha bijeen. Aansluitend op de jaarvergadering van de internationale luchtvaartbranchevereniging IATA volgt de luchtvaarttop WATS. Qatar Airways is de gastmaatschappij. In Doha komen de bestuurders van de 290 bij IATA aangesloten maatschappijen bijeen. De leiding van KLM is ook aanwezig. Verder zullen er overheidsfunctionarissen, strategische partners van de industrie en leveranciers zijn. Tijdens de bijeenkomst zal onder andere worden gesproken over het herstel van de luchtvaart uit de coronacrisis en de problemen op luchthavens als gevolg van personeelstekorten. Daarnaast gaat de aandacht uit naar de impact van de oorlog in Oekraïne op de luchtvaartindustrie. Ook de verduurzaming van de sector staat op de agenda. KLM-baas Pieter Elbers zal ook zitting nemen in het populaire CEO Insights panel tijdens de top WATS.