Economische bedrijvigheid eurozone zwakt behoorlijk af

De economische activiteit in de eurozone is in juni behoorlijk aan het afzwakken, mede door de hoge inflatie en de verstoringen in toeleveringsketens. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van marktonderzoeker S&P Global. Bedrijven worstelen met hoge inkoopkosten, maar ook met tekorten aan personeel. Verder ondermijnt de hoge inflatie de koopkracht van huishoudens, waardoor grote aankopen worden uitgesteld.

"De economische groei van de eurozone toont tekenen van afzwakking nu de rugwind van het herstel van de coronacrisis minder wordt en huishoudens met hoge kosten te maken hebben en het vertrouwen van bedrijven en consumenten daalt", aldus hoofdeconoom Chris Williamson van S&P Global in een toelichting.

Om de hoge inflatie aan te pakken verhogen centrale banken de rente en de vrees bestaat dat die hogere rentes tot een economische recessie zullen leiden. De Europese Centrale Bank (ECB) gaat in juli waarschijnlijk de rente voor het eerst in meer dan tien jaar verhogen.

De samengestelde inkoopmanagersindex, die kijkt naar de bedrijvigheid in de industrie en dienstensector van de eurozone, zakte deze maand naar een stand van 51,9 van 54,8 in mei. Een stand van 50 of meer duidt op groei, daaronder op krimp. Ook in Frankrijk en Duitsland was er sprake van een afzwakking van de economische activiteit.