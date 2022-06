Grafiek: trein in Nederland bijna duurste ter wereld

De trein een goed alternatief voor de auto? Misschien als treinkaartjes niet zo ongelooflijk duur zouden zijn. Er is maar één land waar een ritje met de boemel meer kost en dat is Zwitserland.

Dat blijkt uit cijfers van statistiekwebsite Statista. Zwitserse gebruikers van het openbaar vervoer betalen bijna 44 euro per persoon per maand. Daarna volgt Nederland met een gemiddelde maandelijkse opbrengst van bijna 43 euro per gebruiker. In veel noordelijke landen is het ov duur, ook Denemarken, Zweden en Noorwegen staan in de top 5.

Onderaan de lijst staan veel Aziatische en Afrikaanse landen. In Pakistan, Nigeria, Kenia en India bijvoorbeeld levert een gemiddelde ov-gebruiker minder dan een euro op. Maar ook in landen als China, Japan en Zuid-Korea kost het ov nog niet de helft van hier.

Er is onderzoek gedaan in 45 landen en er is gekeken naar de opbrengsten van landelijk en lokaal openbaar vervoer met trein en bus.