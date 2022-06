Helft van Franse kerncentrales offline: problemen komen op slechtst denkbare moment

De problemen stapelen zich op bij het Franse staatsbedrijf Électricité de France (EDF), nu de helft van alle kernreactoren stopgezet is vanwege achterstallig onderhoud, corrosie en andere redenen. Dit is slecht nieuws voor de Europese energievoorziening, middenin de crisis.

De energie-output van EDF, met de grootste kernreactorvloot van Europa, is in dertig jaar niet zo laag geweest. Dit komt op een zeer ongelegen moment, aangezien Europa een zesde sanctiepakket tegen Rusland aan het voorbereiden is. De import van olie en gas gaat richting nul.

Zonder Russische olie en gas hebben landen als Nederland, Oostenrijk, Italië en Duitsland al aangegeven 'met pijn in het hart' terug te gaan vallen op kolencentrales. De emissiedoelstellingen worden op deze manier nooit gehaald.

Frankrijk is afhankelijk van zijn kernenergie. Het is niet gewend om elektriciteit te moeten importeren uit het buitenland, maar als er niet snel iets gebeurt, moeten ze wel komende winter.

President Macron is een fan van kernenergie en heeft 52 miljard euro vrijgemaakt voor zijn 'kernenergie-avontuur'. Hij heeft met succes gelobbyd bij de EU om de emissievrije energiebron als 'groene investering' te labelen. Maar nu is de helft van de reactoren noodgedwongen stopgezet.

De problemen met Franse kerncentrales komen door achterstallig onderhoud en structurele problemen bij EDF. Jarenlang is er bezuinigd en te weinig geïnvesteerd. Twaalf van de 56 reactoren zijn offline door corrosie, wat jaren kan kosten om op te lossen. Ondertussen is elektriciteit nog nooit zo duur geweest en is de inflatie torenhoog.