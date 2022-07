Amerikaanse aandelenmarkten op koers voor slechtste jaar sinds 1932

De aandelenbeurzen staan diep in het rood. Amerikaanse zakenbank J.P. Morgan heeft een somber economisch rapport uitgebracht over de staat van de aandelenmarkten, grondstoffenprijzen, opkomende economieën en obligatierentes.

De Amsterdamse AEX verloor 18 procent sinds het begin van het jaar. De S&P 500, graadmeter van aandelenkoersen in Amerika, staat op liefst 23 procent verlies. Dit is de slechtste start van het jaar sinds de Grote Depressie in 1932.

Het jaar is nog niet om natuurlijk. Als we kijken naar wat er gebeurde in de top tien van verliesgevende beursjaren, valt er geen pijl op te trekken welke kant het op gaat.

Wel kunnen we concluderen dat er in de meeste gevallen grote koersschommelingen volgden in de tweede helft van het jaar. In de extreme gevallen zelfs -40 procent en +43 procent. De emoties zullen waarschijnlijk dus nog wel een tijdje hoog oplopen op de beursvloer.

In Amerika wordt alweer gesproken over steunpakketten aan burgers om de inflatie op te vangen. In de staat Californië krijgen burgers tot 1050 dollar steun, afhankelijk van hun inkomen. De vrees is dat 'gratis geld' de prijzen alleen maar verder opdrijven.