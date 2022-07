Allerrijksten 1400 miljard dollar armer in eerste halfjaar

Het vermogen van de rijkste vijfhonderd personen op aarde is in de eerste zes maanden van 2022 in het snelste tempo ooit geslonken. Financieel persbureau Bloomberg, dat een eigen ranglijst van grootste vermogens bijhoudt, berekende dat ze het afgelopen halfjaar 1400 miljard dollar (1346 miljard euro) van hun rijkdom zagen verdampen.

Het vermogen van 's werelds rijkste persoon Elon Musk daalde met bijna 62 miljard dollar. De topman van Tesla en SpaceX houdt nog altijd een kleine 209 miljard dollar over. De nummer twee op de rijkenlijst, Amazon-oprichter Jeff Bezos, raakte bijna 63 miljard dollar kwijt en heeft nu een vermogen van 129,6 miljard dollar. Mark Zuckerberg, topman van Facebook-moeder Meta, raakte meer dan de helft van zijn vermogen krijt.

De daling heeft alles te maken met de malaise op de aandelenmarkten, waar renteverhogingen en de vrees voor een recessie voor koersverliezen hebben gezorgd. In de voorgaande jaren zorgden coronasteun van overheden en de lage rentes er juist voor dat veel geld in aandelen, huizen en cryptomunten werd gestoken, waardoor deze bezittingen in waarde stegen.

Juist techbedrijven als Tesla, Meta en Amazon verliezen nu fors aan waarde op de beurzen omdat ze relatief duur zijn. Veel van het vermogen van Bezos, Musk en Zuckerberg zit juist in de belangen die ze in hun bedrijven hebben.