Topman Ryanair zegt dat vliegtickets te goedkoop zijn

Vliegtickets zijn eigenlijk "te goedkoop" en de prijzen zullen de komende vijf jaar moeten stijgen om voor luchtvaartmaatschappijen rendabel te blijven. Dat heeft Ryanair-topman Michael O'Leary gezegd in een interview met zakenkrant Financial Times.

"Het is mijn werk geweest. Ik heb er veel geld mee verdiend', zei hij over goedkope vliegtickets. "Maar uiteindelijk geloof ik niet dat vliegreizen op middellange termijn houdbaar zijn tegen een gemiddelde prijs van 40 euro. Daar is het te goedkoop voor."

Volgens O'Leary zullen de prijzen bij de Ierse prijsvechter door de stijgende olieprijzen en hogere milieuheffingen moet oplopen tot gemiddeld tussen de 50 en 60 euro per ticket. Hij rekent er namelijk op dat de olieprijzen voorlopig op een hoog niveau zullen blijven.

O'Leary zei vorige maand al dat Ryanair de prijzen voor tickets in de zomerperiode met 7 tot 9 procent zou gaan verhogen in vergelijking met die voor de uitbraak van de coronapandemie. Dit jaar blijven de brandstofkosten bij de maatschappij naar verwachting wel stabiel. Ryanair heeft zijn brandstofprijzen namelijk voor langere tijd vastgelegd, waardoor het de hogere olieprijzen niet meteen hoeft door te berekenen aan de klanten.