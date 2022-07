‘Ik ben stewardess bij Lufthansa. Mijn bedrijf staat op instorten’

"Ik ben halverwege de 30 en ik ben al 11 jaar stewardess voor Lufthansa, een Duitse luchtvaartmaatschappij. Ik heb in mijn hele carrière nog nooit zo'n chaos meegemaakt als de afgelopen weken. Lufthansa staat op instorten." Business Insider citeert een stewardess van Lufthansa, die vertelt dat haar bedrijf de drukte niet aan kan.

"Als de dingen zo doorgaan, zal het hele systeem als een kaartenhuis ten onder gaan, en ik denk niet dat het bedrijf de problemen snel kan oplossen.

Tijdens de COVID-19-pandemie heeft de luchtvaartmaatschappij flink bezuinigd op de opleiding van cabinepersoneel.

Normaal gesproken moeten zelfs volledig opgeleide stewardessen elk jaar een "opfriscursus" ondergaan. Dit omvat onder andere het herzien van nieuwe veiligheidsvoorschriften voor evacuaties of speciale kenmerken van een bepaald vliegtuig dat ze aan boord hebben.

Lufthansa heeft deze opfriscursussen grotendeels opgeschort, wat betekent dat sommige stewardessen geen geldige licenties hebben en daarom niet aan boord van het vliegtuig kunnen gaan.

Dit, in combinatie met de hogere ziektecijfers als gevolg van COVID-19 en de constante veeleisende werkdruk voor stewardessen, brengt het personeel op de knieën."

Volgens de stewardess is de situatie bij veel andere maatschappijen niet beter. Er was niet gerekend op een snel herstel van de markt. En dus is het hele systeem overbelast. Te weinig stewardessen, maar ook problemen met catering, beveiliging, koffers.

Sinds het begin van de chaos bestaat mijn privéleven niet meer; Ik kan gewoon niets meer plannen.