Medewerkers op Schiphol voorzien rampzomer: ‘Ongekend stressvol, onveilig en agressief’

Schipholmedewerkers zien het somber in voor de komende tijd. Driekwart voelt zich onveilig op de werkvloer en bijna iedereen vreest zware werkdruk en hoog ziekteverzuim. Dit blijkt uit een peiling van vakbond FNV.

De problemen zullen leiden tot lange wachttijden voor passagiers en vertraagde vluchten, denkt tachtig procent van de ondervraagden. Twee op de drie vreest voor grote bagageproblemen.

Het lukt de luchthaven niet om genoeg personeel op de been te brengen. Er is vooral een nijpend tekort aan beveiligers. Het uurloon is tijdelijk enorm verhoogd om zzp'ers te lokken. Ook worden medewerkers zonder beveiligingspapieren ingezet om de gaten te dichten.

Liefst 72 procent van de respondenten vreest voor de eigen veiligheid op het werk. Bij grondstewards is deze angst het sterkst. Een medewerker zegt te werken in een 'ongekend stressvolle en vaak niet veilige, agressieve, onwerkbare situatie'.

Dit kan zo niet langer volgens FNV-campagneleider Joost van Doesburg: “Als je dit voortzet, woon je de mensen echt uit. Dan loopt het ziekteverzuim steeds sneller op en krijg je een sneeuwbaleffect. Er is nog maar één knop waar we nu aan kunnen draaien: het aantal reizigers. Als het een chaos blijft, moet Schiphol deze zomer nog meer vluchten schrappen.”

FNV dreigt niet met stakingen. “Dit is geen actiedreigement, maar een dringend beroep. Namens de werknemers vragen we Schiphol: zorg dat de werkdruk in de hand blijft. Je kunt geen olympische prestatie van ze verwachten”, legt Van Doesburg uit aan de Volkskrant.

Schiphol is vooralsnog niet van plan om meer vluchten te schrappen in de zomer. “De capaciteit voor juli en augustus is reeds in lijn gebracht met de personele capaciteit op de luchthaven. Die maatregel is net van kracht”, zegt een woordvoerder van de luchthaven.