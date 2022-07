Hypotheekrente kan 0,9 procent omlaag: banken houden winst zelf

De hypotheekrente is de afgelopen maanden flink gestegen tot rond de 3,7 procent, terwijl de rente op de kapitaalmarkten is gedaald. Normaal laten banken huizenkopers profiteren van dit verschil, nu houden ze de winst zelf.

Normaal is het verschil tussen de hypotheekrente en de rente op staatsleningen rond de 1,4 procent. "Nu is de marge 2,3%. Dat is het grootste verschil sinds het eind van de kredietcrisis. Die marge is de afgelopen vijf weken enorm opgelopen”, zegt Martin Hagedoorn van adviesketen De Hypotheekshop in de Telegraaf.

Rob Goedhart van de Stichting Geldbelangen vindt dat de rente zeker met 0,9 procent omlaag kan. "Zolang banken miljarden winst maken is het belachelijk dat ze die marge zo laten oplopen ten koste van consumenten. Laat ze maar precies uitleggen waarom het verschil zo groot is. En dan niet aankomen met onzin als personeelstekorten.”

Woningmarkteconoom van ABN Amro, Philip Bokeloh legt uit: "Het duurt sowieso altijd enige tijd voordat een aanbieder veranderingen op de kapitaalmarkt doorvoert in de hypotheekrente. In de supermarkt kan een pot pindakaas ook een tijd liggen voor dezelfde prijs, terwijl de pindaprijs op de wereldmarkt is gedaald.”

Toch vindt Oscar Noorlag van Van Bruggen Adviesgroep het 'op zich raar'. "Het zou logisch zijn geweest dat de hypotheekrentes omlaag gingen.”