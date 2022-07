Geen BN’ers meer in deze reclames

Het was een tijdje schering en inslag s´avonds op TV tijdens de vele reclame blokken. Van Wesley Sneijder Andy van der Meijde tot aan Ellie Lust en Dennis Weening, allen verschenen zij dagelijks op onze nationale buis om een casino aan te prijzen. Dat is nu verleden tijd, bekende mensen mogen namelijk niet meer verschijnen in dergelijke reclames voor online kansspelen. Dus zullen de online casino´s een andere manier moeten vinden om pakkende reclames te maken.

Sinds oktober 2021 werd de markt in Nederland gereguleerd voor online kansspelen. De partijen die een vergunning verkregen hadden van de Nederlandse kansspelautoriteit konden vanaf oktober dus legaal commercials uitzenden op de Nederlandse televisie. Dit gebeurde dan ook in grote getalen, en op zo´n manier dat er direct Kamervragen gesteld werden aan de minister van Rechtsbescherming. Franc Weerwind, die alles met betrekking tot kansspelen in zijn portefeuille heeft zitten.

Weerwind kon ook niks anders doen dan de vele BN´ers in reclames een halt toe te roepen. Per 1 juli was het dan ook over met de pret voor bij schnabbelende bekende Nederlanders die hun portemonnee gulzig vulde door sportweddenschappen en andere casino online gerelateerde aan te prijzen op prime time.

De Tweede Kamer was echter nog niet helemaal tevreden met de doorgevoerde maatregelen van Minister Weerwind. Veel politieke partijen zoals de Nederlandse Socialistische Partij (SP) willen meer maatregelen. Zo willen zij geen sponsoring meer van bedrijven uit de kansspelen branche bij sportteams en hebben het liefst hélémaal geen reclames meer op TV.

Weerwind is het echter niet eens met dit standpunt. Hij gelooft namelijk dat dergelijke reclames nodig zijn om de legale casino´s te scheiden van de partijen die opereren op de zwarte (illegale) markt. Op het moment dat reclames niet meer toegestaan zijn kunnen legale partijen zich niet meer onderscheiden en is het onderscheid voor Nederlandse spelers helemaal weg.

Een ander standpunt uit de politiek was een maximum stellen van het aantal aanbieders van kansspelen op de Nederlandse markt. Minder partijen zou namelijk voor minder concurrentie zorgen waardoor partijen minder geneigd zullen zijn om reclame te maken. Volgens de Minister van Rechtsbescherming is dit niet mogelijk omdat er een openvergunningstelstel is Nederland is, hierdoor moet elke partij in de positie zijn om een vergunning aan te vragen en te krijgen.

Al met al speelt er een hoop omtrent de legalisering van online kansspelen in Nederland. Het laatste woord hierover zal zeker nog niet gezegd zijn. De verwachting is dan ook dat er nog een hoop aanpassingen zullen volgens als het gaat om regels omtrent kansspelen gerelateerde reclames.