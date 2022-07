Brussel rekent op flinke stijging inflatie Nederland: 9,4 procent

De gemiddelde inflatie in Nederland komt dit jaar uit op 9,4 procent, verwacht de Europese Commissie. In mei raamde Brussel het inflatiepercentage nog op 7,4 procent. Het is ook hoger dan het verwachte gemiddelde voor de negentien eurolanden van 7,6 procent. Dat schatte ze twee maanden geleden nog op 6,1 procent.

De commissie schroeft verder de economische groeiverwachting voor 2022 voor ons land terug van 3,3 procent in mei naar 3 procent, al is dat nog net iets beter dan gemiddeld in de eurozone (2,6 procent).

Volgend jaar hakken de gevolgen van de oorlog in Oekraïne er voor Nederland verder in. De inflatie zakt volgens het dagelijks EU-bestuur wel naar een jaargemiddelde van 3,3 procent, maar de economische groei blijft beperkt tot 1 procent. De commissie erkent dat de onzekerheden door de Russische invasie van Oekraïne het maken van voorspellingen moeilijk maken en waarschuwt in haar jaarlijkse zomerprognoses ook voor een mogelijke heropleving van de coronapandemie, met nadelige economische gevolgen.