Zo groot is de economische krimp in EU-landen als Poetin de gaskraan dichtdraait

De Nord Stream 1-gasleiding is weer opengegaan vanochtend, nadat de geplande werkzaamheden zijn afgerond. Dus voorlopig hebben we weer gas. Maar wat als Poetin de kraan echt dichtdraait? Dan kost dat de lidstaten een heleboel economische groei.

De Nord Stream 1-gasleiding gaat van het Russische Vyborg door de Oostzee naar Duitsland. Vooral de Duitsers kunnen niet zonder het gas van Poetin, maar ook de rest van de EU krijgt een flinke economische klap als de kraan dicht zou gaan.

Het IMF spreekt zelfs van een desastreus effect op de Europese economieën. Italië, Hongarije, Tsjechië en Slowakije worden het hardst geraakt. In het slechtste scenario kan het bbp in deze landen met 5 tot 6 procent afnemen. In Duitsland en Polen gaat het niet heel veel beter met een krimp van 2 tot 3 procent.

Zelfs Europese landen die nauwelijks Russisch gas gebruiken, zoals Ierland, Portugal of België voelen de pijn met een afname van het bbp van zo'n 0,8 procent.

Nederland kan in het slechtste geval rekenen op een krimp van 2 procent. We krijgen het dan dus niet alleen koud deze winter, maar we worden ook armer.