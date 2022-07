Gasprijzen dalen wat na hervatten gastoevoer Nord Stream

De gasprijzen zijn licht gedaald nu Rusland weer gas naar Europa stuurt via de Nord Stream-gaspijplijn. Direct bij de opening van de toonaangevende gasbeurs van Amsterdam ging de prijs tot 6,5 procent omlaag, maar daarna herstelde die zich weer iets. Rond 08.15 uur was gas een kleine 4 procent per megawattuur goedkoper.

Gaspijplijn Nord Stream, die onder de Oostzee loopt van Rusland naar Duitsland, was de afgelopen anderhalve week dicht voor gepland onderhoud. Met spanning werd vervolgens gekeken of Rusland de gaskraan na afronding van dat onderhoud weer zou heropenen.

In het eerste uur kwam er genoeg gas voor 30 procent van de normale hoeveelheid gas vanuit Rusland, maar de gastoevoer wordt geleidelijk opgevoerd. Uit de opdrachten voor de gastoevoer valt op te maken dat Rusland 40 procent van de normale hoeveelheid gas wil sturen, net zoveel als voor het onderhoud.