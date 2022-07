Drukke dag op Schiphol door begin zomervakantie in zuiden

Het is vrijdag erg druk op Schiphol nu ook in het zuiden van Nederland de zomervakantie begint. Volgens een woordvoerder van de luchthaven zijn er deze dag 62.000 vertrekkende reizigers en kunnen mensen daardoor langer in de rij staan. Er zijn verder geen problemen, aldus de zegsman.

Voor de vertrekhal van Schiphol staan buiten rijen met wachtende passagiers. "Het is niet anders dan op andere piekdagen. Dat hebben we al vaker gezien", aldus de woordvoerder. Vanwege de drukte bij de vertrekhal verzoekt de luchthaven mensen van wie de vlucht niet binnen vier uur vertrekt om op Schiphol Plaza te wachten om zo de drukte te spreiden.

Schiphol heeft voor de maand juni een maximum ingesteld van 63.500 lokaal vertrekkende reizigers per dag. Dat zijn mensen die op Schiphol aan hun reis beginnen. Daarbij worden overstappende reizigers dus niet meegeteld. Begin augustus groeit dat naar 73.000 reizigers.