Shell zal opnieuw miljardenwinst boeken door hoge energieprijzen

Olie- en gasconcern Shell komt met cijfers over het tweede kwartaal. Naar verwachting heeft het Britse bedrijf opnieuw flink geprofiteerd van de hoge prijzen voor energie en brandstof door de oorlog in Oekraïne. In het eerste kwartaal van dit jaar zette Shell daardoor al een miljardenwinst in de boeken,

De prijzen aan de pomp hebben recordniveaus bereikt door de onrust over de oorlog in Oekraïne. Daarvan profiteren grote oliemaatschappijen als Shell, maar ook BP, TotalEnergies, Chevron en ExxonMobil. Shell heeft eerder deze maand al gezegd dat dankzij die hoge prijzen meer wordt verdiend met raffinage van ruwe olie. Het bedrijf voorziet bij die activiteiten een stijging van de winst met 1 miljard dollar in vergelijking met het eerste kwartaal.

Shell wordt wel opgezadeld met een kostenpost nu het de resultaten van een Russisch gasproject in Oost-Siberië niet meer in de cijfers opneemt. In de update zei Shell te rekenen op een negatief effect van tussen de 300 en 350 miljoen dollar, omdat het de resultaten van het Sakhalin-gasproject schrapt.

Moerdijk

Behalve naar de cijfers zal de aandacht ook uitgaan naar de inspanningen van Shell om de uitstoot omlaag te krijgen. Zo maakte het concern onlangs bekend plannen te hebben om de netto CO2-uitstoot bij zijn grote petrochemische complex in Moerdijk binnen tien jaar te verlagen naar nul. Het bedrijf zet daarbij onder meer in op waterstof en de opvang en opslag van CO2.

Verder maakte het bedrijf bekend dat wordt begonnen met de bouw van een groene waterstoffabriek op de Tweede Maasvlakte ter waarde van 1 miljard euro. De hernieuwbare stroom voor de fabriek komt van een windpark op zee. De groene waterstof gaat de raffinaderij in Pernis bevoorraden.

Shell zelf wil in 2050 helemaal klimaatneutraal zijn, maar het bedrijf doet nog wel investeringen in fossiele projecten. Zo werd deze week aangekondigd dat Shell de ontwikkeling van het Jackdaw-aardgasveld in het Britse gedeelte van de Noordzee doorzet. Dat veld moet voldoende gas gaan produceren om 1,4 miljoen woningen van warmte te voorzien. Eerder had de Britse toezichthouder het project uit milieuoverwegingen nog geblokkeerd, maar door de sterk gestegen energieprijzen wil het Verenigd Koninkrijk meer werk maken van de binnenlandse productie van olie en gas.