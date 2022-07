Bedrijfsleven in paniek na nieuwe explosie gasprijs

Een nieuwe explosie van de gasprijs raakt het bedrijfsleven hard. De gasprijs was gisteren 10 keer zo hoog als een jaar geleden en ondernemers raken daarvan in paniek, schrijft het FD.

Tuinders laten hun kassen deze winter leeg, chemiebedrijven zetten de productie stil en bouwmaterialen worden zo duur dat woningprojecten niet meer rendabel zijn te krijgen.

Verschillende partijen waarschuwen dat er grote klappen kunnen vallen, nu bij meer bedrijven de termijncontracten voor gas en elektriciteit aflopen. Zij moeten vervolgens nieuwe contracten afsluiten, tegen een hogere prijs.

De oplossing is dan het terugschroeven van de productie. 'Wij merken dat meer klanten hun gasverbruik fors afremmen door productielijnen stop te zetten. Van baksteen- en papierfabrikanten tot aluminium- en staalproducenten', zegt een analist van een energiebedrijf tegen het FD.

Volgens Gasunie Transport Services gebruikt Nederland inmiddels 20% minder gas dan een jaar geleden. 'Dat klinkt alsof we heel goed bezig zijn', zegt Hans Grünfeld van de branchevereniging voor grote energieverbruikers VEMW. Maar die besparing is volgens hem niet gehaald door vrijwillige zuinigheid. 'Die hoge reducties kunnen alleen bereikt zijn door de productie fors te beperken. Dat is zorgwekkend.'