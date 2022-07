Economie eurozone groeit met 0,7 procent, sterker dan verwacht

De economie van de eurozone is in het tweede kwartaal met 0,7 procent gegroeid in vergelijking met een kwartaal eerder. Dat stelt het Europese statistiekbureau Eurostat in een voorlopige schatting. Daarmee groeide de economie van het eurogebied iets sterker dan in het eerste kwartaal en ook meer dan economen hadden verwacht, ondanks de tegenwind van de hoge inflatie.

In het eerste kwartaal bedroeg de groei een bijgestelde 0,5 procent, van een eerder gemelde 0,6 procent. Economen hadden in doorsnee juist verwacht dat de groei van het bruto binnenlands product (bbp) van het eurogebied in het afgelopen kwartaal zou afzwakken naar 0,2 procent.

Eerder op de dag werd bekend dat de Duitse economie, de grootste van Europa, in het tweede kwartaal tot stilstand is gekomen, vooral vanwege een zwakkere export. Maar in Spanje en Italië groeide de economie juist veel sterker, geholpen door het herstel van het toerisme van de coronapandemie. De Franse economie toonde bovendien groei, na een krimp in het eerste kwartaal, dankzij een sterke export. Er zijn nog geen cijfers beschikbaar over de Nederlandse economie in het tweede kwartaal.

Plus

Voor de gehele Europese Unie werd een plus gemeten van 0,6 procent, net als in het voorgaande kwartaal.

De economie van de eurolanden heeft wel te kampen met hoge inflatie, onrust over de Russische gasleveringen, problemen in toeleveringsketens en zorgen over een recessie. Het vertrouwen van consumenten is naar een dieptepunt gezakt en ook bij bedrijven is het sentiment flink verslechterd. Ook de renteverhogingen van de Europese Centrale Bank (ECB) en andere centrale banken in de wereld om de hoge inflatie tegen te gaan kunnen zorgen voor afkoeling van de economie.

Recessie

De grote Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs meldde eerder deze week dat de economie van het eurogebied in het derde kwartaal waarschijnlijk zal krimpen, en ook in het vierde kwartaal van dit jaar. Daarmee zou de eurozone in een recessie belanden. Economen van ING zeggen eveneens dat een recessie op de loer ligt.

De Europese Commissie verlaagde eerder deze maand nog de groeiprognose voor heel 2022 voor de eurozone naar 2,6 procent. Eerder werd verwacht dat het bbp met 2,7 procent zou groeien. De voorspelling voor volgend jaar werd ook neerwaarts bijgesteld.