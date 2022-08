Meer gas in Noordzee dan gedacht: boren maar?

Nu de nood aan de man is wordt er naarstig gezocht naar gas. En wat blijkt: we hebben meer dan we dachten. Volgens onderzoekers van TNO zit er meer gas in het Nederlandse deel van de Noordzee dan tot nu toe bekend.

TNO, die het onderzoek uitvoerde in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, benoemt ook dat het veel lucratiever is dan eerder om het gas uit de zee te halen. Het kabinet zei al de vergunningsprocedure voor boren in de Noordzee te versnellen.

Volgens het ministerie zit er nog 78,2 miljard kuub gas in ons gedeelte van de Noordzee. Dat is 16,8 miljard kuub meer dan eerder was berekend. Afgelopen jaar is er 8,9 miljard kuub uit zee gehaald. We verbruiken 40 miljard kuub per jaar en nu door de hoge gasprijzen nog 30 miljard kuub.

De exploitatie van gas uit de zee was jarenlang nauwelijks rendabel, maar dat is nu veranderd: met een prijs die keer tien is gegaan - van 20 cent naar 2 euro per kuub - krijgen bedrijven er weer zin in. Vooral boven de Waddeneilanden zit nog veel gas.

Milieuactivisten lijken hun zaak te verliezen: gas uit zee halen is milieuvriendelijker dan uit Rusland of de VS en er komen ook geen aardbevingen van.