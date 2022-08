Griekse horecabaas licht toeristen op: 400 euro voor twee drankjes en 12 oesters

Het Griekse eiland Mykonos wil graag gezien worden als jetset-bestemming en daar hoort een bepaald prijskaartje bij. Maar de eigenaar van DK Oyster maakt het wel erg bont. Zijn personeel is opdringerig en vertelt niks over de extreem hoge prijzen. Als je klaagt, word je geïntimideerd.

De website Tripadvisor staat vol met trieste verhalen over de slechte bediening en exorbitante rekening. Op de menukaart staan geen prijzen, maar een bier plus mojito en twaalf oesters bijvoorbeeld blijkt achteraf ongeveer 400 euro te kosten.

Het lijkt erop dat een Canadees koppel daarmee nog gematst is ook door eigenaar Dimitrios Kalamaras, want oesters kosten per stuk 29 euro, volgens een prijslijst in een donker hoekje van de zaak. Een ander stel vermeldt dat ze 143 euro kwijt waren na het bestellen van twee drankjes.

Cheryl Lamphere (43) uit Seattle ging samen met vijf vriendinnen dineren bij DK Oyster en zij kregen nadien tot hun schrik een rekening van 1600 euro gepresenteerd. “Toen we ons beklag deden, werden we omsingeld door vijf mannen die allemaal in het zwart gekleed waren. Het was een zeer angstaanjagende situatie, alsof we in een gangsterfilm zaten.”

Kalamaras heeft een boete van 31.000 euro gekregen van het ministerie van Toerisme nadat Amerikaanse toeristen een rechtszaak aanspanden, maar hij is niet van plan om zijn businessmodel aan te passen. “Ik kan perfect snappen dat sommige toeristen het hier te duur vinden, maar ik voel niet de noodzaak om aan iedereen uit te leggen waarom we meer vragen dan een supermarkt of een simpele taverne.”

“De prijzen die jullie aanhalen, lijken mij correct te zijn. Wat is het probleem dan eigenlijk? En al die klachten over intimidatie... Betekent dat dat we jullie van het strand ontvoerd hebben en met geweld in onze luxezaak gesleurd hebben?”, aldus de Griekse uitbater.