Tienduizenden kamers tekort voor studenten

De kamernood in studentensteden is ook komend studiejaar torenhoog, blijkt uit een voorlopige schatting van het Kenniscentrum Studentenhuisvesting (Kences). Toekomstige studenten zoeken naarstig naar creatieve oplossingen of blijven maar gewoon thuis wonen.

Het tekort aan studentenwoningen ligt naar schatting op hetzelfde niveau als afgelopen jaar, toen er 26.500 studentenwoningen te weinig waren, zegt Kences-directeur Jolan de Bie tegen het AD. De komende jaren neemt het tekort aan kamers zelfs toe tot zo'n 60.000 als er niets gebeurt, waarschuwt het kenniscentrum.