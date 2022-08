Ryanair waarschuwt: tijd van tickets voor een tientje is voorbij

Voor 10 euro naar de andere kant van Europa vliegen of zelfs voor 99 cent, dat kan Ryanair niet meer aanbieden, zegt topman Michael O'Leary tegen de BBC. Goedkoop blijft het wel.

Ryanair heeft het ook voor mensen met een kleine portemonnee mogelijk gemaakt iets van de wereld te zien. De grote Ierse budgetvlieger kan hetzelfde bieden als bijvoorbeeld KLM door te besparen op overbodige luxe en piloten (door O'Leary 'een soort buschauffeurs' genoemd) een beetje minder te betalen.

Ryanair is bovendien milieuvriendelijker dan veel traditionele vliegmaatschappijen doordat er meer mensen in een toestel zitten en de vliegtuigen veel nieuwer en zuiniger zijn.

Toch kan ook de Ierse lowcostcarrier niet om de stijgende brandstofprijzen heen. “Onze echt goedkope promotietarieven - van 1 euro, 0,99 euro of zelfs 9,99 euro, zal je volgens mij niet meer zien in de komende jaren”, zei O’Leary. De gemiddelde ticketprijs gaat volgens de Ryanair-baas in de komende vijf jaar met een tientje omhoog, van gemiddeld 40 euro naar 50 euro.

Die kleine prijsstijging zal niet tot minder passagiers leiden meent O'Leary, Hij verwacht zelfs dat mensen meer op de kleintjes gaan letten en dus alleen maar vaker voor budgetvliegers zullen kiezen.