Philips verlaagt basissalaris van zijn topman. Een beetje.

De nieuwe ceo van Philips, Roy Jakobs, gaat een ton minder verdienen dan Frans van Houten, de huidige topman die in oktober vertrekt. Dat klinkt als veel - de meeste mensen verdienen nooit in hun leven een ton per jaar - maar de nieuwe CEO houdt nog heel veel over. Jakobs krijgt een basissalaris van €1,2 miljoen, vergeleken met ruim €1,3 miljoen voor Van Houten. Jakobs krijgt ook niet dezelfde pensioencompensatie van jaarlijks meer dan twee ton, die Van Houten wel kreeg. Dat schrijft het FD.

Het verschil in beloning kan nog aanzienlijk oplopen, omdat de bonusregelingen voor de Philips-topman zijn gebaseerd op het basissalaris. Bij een maximale bonus zou dat betekenen dat Jakobs meer dan €0,5 miljoen lager uitkomt dan Van Houten zou hebben gedaan.