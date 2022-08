Olieprijzen dalen door mindere vraag en dialoog met Iran

De olieprijzen gingen maandagochtend omlaag. Beleggers hielden rekening met het vooruitzicht dat Iran op termijn meer olie op de markt zal brengen, terwijl de vooruitzichten voor de economische groei en daarmee de vraag naar olie juist afnemen. De prijs van een vat Brentolie daalde 1,3 procent tot 95,42 dollar. Voor een vat Amerikaanse olie moest 1,4 procent minder worden betaald, op 89,53 dollar.

De Amerikaanse president Joe Biden sprak zondag met leiders uit Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk over een nieuwe nucleaire deal met Iran. Als het tot een vergelijk komt zou dat kunnen leiden tot een toename in het olieaanbod van het land. De landen bespraken "de lopende onderhandelingen" over een nucleaire overeenkomst, waaronder "de noodzaak van extra steun voor partners in het Midden-Oosten", aldus een Amerikaanse samenvatting van het gesprek die zondag werd gepubliceerd.

Kort na de Russische invasie in Oekraïne eind februari gingen de olieprijzen door het dak. Sindsdien zijn de prijzen weer gedaald. Vooral de angst voor een economische recessie zetten de olieprijzen onder druk.