‘Inflatiecijfer geeft vertekend beeld van koopkracht’

Volgens de Europese rekenmethode bedroeg de Nederlandse inflatie over augustus 13,6 procent. Volgende week komt het CBS met eigen cijfers. "Maar het lijkt geen wilde gok dat we het record gaan breken", zegt CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen in de Volkskrant.

De inflatiecijfers geven wel enigszins een vertekend beeld doordat het CBS de inflatie berekent op basis van de prijzen van nieuwe energiecontracten. Van Mulligen: "We nemen aan dat iedereen de energieprijzen betaalt die je kwijt bent wanneer je deze maand een nieuw contract hebt afgesloten."

Maar 44 procent van de Nederlanders heeft een vast contract dat nog loopt. Zij hebben dus lang niet zoveel last van de oplopende prijzen. Ook mensen met flexibele contracten, die niet overgestapt zijn, betalen vaak nog niet het volle pond.

"Ons inflatiecijfer overschat op dit moment naar alle waarschijnlijkheid de daadwerkelijke ontwikkeling van de energieprijzen", aldus Van Mulligen. "Spiegelbeeldig is het ook zo dat wanneer de energieprijzen weer gaan dalen, je dit het snelst terugziet in de variabele contracten. Dit leidt dan juist tot een onderschatting van de werkelijke inflatie."

Het daadwerkelijke verlies aan koopkracht is ook iets lager doordat mensen minder gas zijn gaan verbruiken en hun huizen beter geïsoleerd hebben. Maar de armsten lijden wel het meest. Zij hebben geen geld om hun woning te isoleren en een groter deel van hun inkomen gaat naar energiekosten: volgens onderzoek van ABN Amro is de rijkste 20 procent van de Nederlanders gemiddeld 4 procent van het inkomen kwijt aan energie, bij de armste 20 procent is dat 14 procent.