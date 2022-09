Topdrukte in supermarkt voor voedsel dat (bijna) over de datum is: ‘Scheelt flink in weekbudget’

Door hoge voedselprijzen en krankzinnig stijgende energiekosten gaan steeds meer mensen op de kleintjes letten. De Datum Voordeelshop in Almelo scheelt flink in de dagelijkse boodschappen. Maar shop wel met je neus, want het eten kon wel eens bedorven zijn.

Tien toetjes voor een euro, een zak soep voor vijftig cent, of zes witte bolletjes voor twintig cent. Het is geen geld, maar zorg wel dat je het dezelfde dag nog eet of direct invriest. Ook kan het zijn dat er minder smaak en voedingswaarde in de producten zit omdat het minder vers is.

De supermarkt staat in een wijk in Almelo waar volgens medewerker Monique Engelkes veel armoede is: "De mensen in deze wijk hebben vaak een weekbudget. Zij merken de inflatie aan de kassa van de gewone supermarkt en kunnen niet meer alles kopen. Hier lukt dat wel. Het kan geen kwaad om iets te eten wat net over de datum is. Het is niet ineens slecht”, vertelt ze tegen Editie NL.

Voedselwetenschapper Alie de Boer legt uit dat het belangrijk is om te blijven ruiken en kijken of een product nog goed is voor consumptie: "Bijvoorbeeld melk, dat is tot de datum die op het product staat het lekkerst, maar kan een dag later nog wel worden gedronken. Maar let wel op. Het volgen van je zintuigen is hartstikke belangrijk.” Ze waarschuwt kwetsbaren en ouderen: "Die groepen zou ik aanraden om extra goed op te letten als ze een product nemen dat over de 'tenminste houdbaar tot' (THT)-datum is."

Dan is er ook nog de 'te gebruiken tot' (TGT)-datum. "Dat is de uiterste consumptiedatum. Dan heb je het vaak over vleeswaren en ook over vis en andere versproducten, die zijn erg bederfelijk. Als je het later eet of drinkt dan de datum op de verpakking, dan loop je een voedselveiligheidsrisico. Het is dan ook aan te raden om die datum echt te volgen", aldus de Boer.