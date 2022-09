Euro zakt naar laagste niveau in 20 jaar

De euro is vrijdag naar zijn laagste niveau in twintig jaar vergeleken met de dollar gedaald, na het bekendmaken van zwakke economische cijfers. Vrijdagmiddag was 1 euro 0,9707 dollar waard, het laagste niveau sinds eind 2002.

Met het Britse pond ging het nog slechter. Het pond daalde vergeleken met de dollar tot een niveau van $ 1,10 en naderde het laagste niveau in 37 jaar.

De euro verliest al maanden terrein vergeleken met de Amerikaanse munt. Daardoor wordt veel invoer duurder, wat weer bijdraagt aan de inflatie