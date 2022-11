Onderzoek: bijna 3 miljoen werkenden geïntimideerd op werkvloer

31 procent van de werkenden heeft wel eens te maken met kleinerend of vernederend gedrag door hun manager. Omgerekend zijn dat bijna drie miljoen werkenden. 22 procent heeft te maken gehad met grensoverschrijdend gedrag, 40 procent met verbale agressie op het werk. Dit blijkt uit onderzoek onder een representatieve groep van 2400 werkenden, op verzoek van vakbond CNV uitgevoerd door onderzoeker Maurice de Hond. "Dit zijn schokkende cijfers", aldus Piet Fortuin, CNV-voorzitter. "Een schrikbarend hoog aantal werkenden wordt geïntimideerd of vernederd. Dit is dus niet voorbehouden aan tv-programma’s maar gebeurt op tal van werkvloeren. Volstrekt onacceptabel uiteraard. De werkplek moet veilig zijn." DWDD Vorige week publiceerde de Volkskrant een artikel waarin voormalig medewerkers van tv-programma De Wereld Draait Door zeggen slachtoffer te zijn geweest van "extreme woede-uitbarstingen en publieke vernederingen" door presentator Matthijs van Nieuwkerk en eindredacteuren. Uit het CNV-onderzoek blijkt verder dat een op de zes ondervraagden met buikpijn naar het werk gaat. Eenzelfde percentage stelt dat de sfeer op de werkvloer hen stress bezorgt. Bij 11 procent heerst een angstcultuur en 15 procent vindt zijn of haar manager onvoorspelbaar en onberekenbaar. Vrouwen krijgen vaker te maken met grensoverschrijdend gedrag en intimidatie dan mannen. Van de mannen heeft 26 procent ermee te maken, tegen 37 procent van de vrouwen. Meer dan de helft van de ondervraagden zegt dat de werkgever optreedt tegen grensoverschrijdend gedrag. Bij 16 procent niet en 33 procent weet het niet. "Dat geeft aan dat voor bijna de helft niet is geregeld", aldus Fortuin, die werkgevers oproept aan de slag te gaan met dit thema.