Crypto is nog niet dood, maar zou het dat wel moeten zijn?

Crypto is de kat met negen levens, maar sommigen vragen zich af of FTX misschien wel het laatste leven was.

Het technologische ecosysteem is er nooit in geslaagd om de logica van zijn bestaan ​​te rechtvaardigen of de massale acceptatie te bereiken die zijn fans al jaren beloven. De laatste crypto-winter verandert nu in de crypto-ijstijd, schrijft VOX. Bedrijf na bedrijf komt in de problemen. Een viel defintief om, een aantal anderen wankelen.

Maanden van onrust in de ruimte hebben geleid tot de spectaculaire implosie van crypto-uitwisseling FTX en de ongelooflijke ondergang van de oprichter, Sam Bankman-Fried. Sam bleek geen moderne held, maar een ouderwetse oplichter,

Volgens een telling van de website Web3 is Going Just Great is tot nu toe bijna $12 miljard verloren gegaan door opzettelijke crypto-grifts en oplichting. Die telling omvat niet de $ 8 miljard die door Bankman-Fried verloren zijn kwijt gemaakt.

Voor degenen die de sector hebben gevolgd, voelt dit als ontwaken uit een wereldwijde hypnose. En ook niet inbegrepen zijn de koersverliezen, geleden door gelovigen die hoog instapten. Bijvoorbeeld toen de bitcoin 70.000 dollar waard was, zeven keer meer dan nu.

Crypto is niet alleen een financiële ruimte waar de lijn omhoog gaat en de lijn omlaag gaat; het is ook een plek waar de lijn soms in het niets verdwijnt.

De gelovigen blijven beweren dat crypto de munt van de toekomst is. Het recente verleden laat zien dat dat onzin is.