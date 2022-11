Inflatie sterk gedaald

De inflatie was in november 11,2 procent, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In september werd nog recordhoogte bereikt toen de inflatie 17,1 procent aantikte. Daarmee is de inflatie begonnen aan een snelle terugkeer van het extreem hoge niveau.

Bankanalisten gaven eerder deze week in het FD aan te verwachten dat het inflatiecijfer vanaf komend jaar een echte trendbreuk gaat laten zien en onder de tien procent zal zakken. Dat heeft onder meer te maken met het prijsplafond voor gas en elektriciteit; energie is een belangrijk onderdeel van het inflatiecijfer.