De inflatie neemt af: hoe kan dat?

De inflatie is aan het zakken: van 16,8 procent in oktober naar 11,2 procent in november. Dat betekent dus dat het leven nog steeds fors duurder wordt, maar iets minder fors dan vorige maand.

In de hele eurozone is de inflatie afgenomen, maar veel minder hard: van 10,6 procent in oktober naar 10 procent in november. De inflatie stijgt en zakt in Nederland vaak extremer dan in andere Europese landen, schrijft de Volkskrant.

De verklaring voor de afgenomen prijsstijging zit hem vooral in de energiekosten. In november lag de kostprijs van nieuwe energiecontracten lager dan in oktober.

De lonen stijgen ondertussen maar mondjesmaat. In oktober was het gemiddelde cao-loon 3,5 procent hoger dan een jaar eerder. Verder dempt de overheid met maatregelen als het prijsplafond voor energie de gevolgen van de inflatie.

Die heeft echter nog niet haar piek bereikt, denkt de ECB. Ook omdat de voedselprijzen bijvoorbeeld nog doorstijgen.