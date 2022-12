We worden we elke dag een beetje armer

'Inflatie' klinkt als iets van de economie, iets technisch. Maar in feite is het heel tastbaar. Omdat de prijzen sneller stijgen dan de inkomens worden we iedere dag een beetje armer, schrijft het AD. En dat hebben we gemeen met vrijwel iedereen op aarde, want de inflatie heerst wereldwijd.

Voor het eerst deze eeuw, aldus de Arbeidsorganisatie van de VN (de ILO), was de reële loongroei begin dit jaar wereldwijd negatief.

De ILO bedoelt daarmee dat loonstijgingen geen gelijke tred houden met de inflatie, en het gros van de mensen dus elke maand koopkracht inlevert. Dat geldt het sterkst voor lagere inkomens. Zij besteden immers een groter deel van hun inkomen aan essentiële goederen en diensten (voedsel, verwarming, huisvesting) die doorgaans sterker in prijs stijgen dan niet-essentiële.

Tientallen miljoenen werknemers zijn in de problemen gekomen, zo meldt ILO-topman Gilbert Houngbo, die bang is voor de gevolgen: ,,Dit leidt wereldwijd tot aanwakkerende sociale onrust en ondermijning van het doel van welvaart en vrede voor iedereen.''