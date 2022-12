Spanning stijgt tussen EU en Twitter

Eurocommissaris Thierry Breton heeft tijdens een videogesprek Elon Musk gewaarschuwd voor een verbod van Twitter in Europa als het berichtenplatform zich niet houdt aan de Europese regels. Dat meldt de Financial Times (FT).

Toezichthouders in de Europese Unie en de Verenigde Staten voeren de druk op Musk en Twitter op. Volgens de Britse zakenkrant heeft de Europese Commissie woensdag Musk gedreigd met een verbod, tenzij Twitter zich houdt aan strikte regels voor het modereren van inhoud. In de VS gaf de Amerikaanse minister van financiën Janet Yellen aan dat Washington de aankoop van het sociale netwerk aan het herzien was, aldus de FT.

De waarschuwing uit Brussel kwam volgens bronnen in de krant ter sprake tijdens een videogesprek tussen Musk en Breton, de EU-commissaris die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de digitale regels. Breton liet Musk weten dat Twitter zich moet houden aan een reeks regels, waaronder het afschaffen van een 'willekeurige benadering' om verbannen gebruikers weer tot het platform toe te laten, desinformatie 'agressief' tegen te gaan en vanaf volgend jaar in te stemmen met een 'uitgebreide onafhankelijke audit' van het platform.

Een van de eisen van de EU is dat Musk duidelijke criteria geeft op basis waarvan gebruikers het risico lopen te worden verbannen. Musk heeft het account van Donald Trump hersteld na een opiniepeiling onder gebruikers over de vraag of de voormalige Amerikaanse president toestemming moet krijgen om terug te keren naar de site.