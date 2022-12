Rabobank voorziet komende jaren nauwelijks economische groei

De Nederlandse economie zal de komende jaren nauwelijks groeien. Volgens een kwartaalbericht van de Rabobank zal na de verwachte groei van 4,2 procent dit jaar de economie er volgend jaar 0,6 procent op vooruitgaan. In 2024 is de economische groei naar verwachting 1 procent, aldus de prognose van RaboResearch. Rabobank spreekt over de eerste maanden van dit jaar van een "indrukwekkende herstelgroei" na de coronapandemie, waarna in het derde kwartaal de klad erin kwam. Ook in het slotkwartaal van 2022 zal dit het geval zijn, aldus de kenners. Volgens Rabo-econoom Nic Vrieselaar raakt de economie sinds dit jaar aan haar grenzen. Hij wijst erop dat er overal een tekort is aan personeel en materiaal. Ook de productiecapaciteit zit volgens hem aan zijn grens. "Dat geeft weinig ruimte om verder te groeien. Tegelijkertijd drukken de hoge inflatie en gestegen rente op de bestedingen van consumenten en bedrijven, zowel in Nederland als bij belangrijke handelspartners." Die facetten bij elkaar zullen volgens de econoom gaan zorgen voor krimp. "Maar de overheid wil de economie juist stimuleren. Door die tegengestelde krachten verwachten we dat de Nederlandse economie in een ‘doormodder-stand’ terecht komt, met sterke krimp noch sterke groei." Volgens het kwartaalrapport zullen de consumentenprijzen blijven stijgen. Na de inflatie van 11,6 procent dit jaar gaat het volgend jaar om een geldontwaarding van 4,2 procent. Energie zal mogelijk door het prijsplafond niet veel duurder worden, maar dat geldt niet voor andere producten, aldus de bank. In 2024 zal de inflatie op krap 6 procent uitkomen, omdat dan het prijsplafond weer wordt afgebouwd. Verder stelt de Rabobank dat de werkloosheid oploopt, maar dat die wel op een laag niveau zal blijven. De stijgende werkloosheid komt deels doordat bedrijven in de nasleep van de coronapandemie alsnog hun deuren moeten sluiten. Bedrijven en consumenten zullen de komende tijd verder op de kleintjes blijven letten, meent de Rabobank. Dat heeft alles te maken met de hoge inflatie. Ondertussen zullen de uitgaven door de overheid stevig toenemen, al heeft ook de overheid last van de krapte op de arbeidsmarkt. Tot slot verwacht Rabobank dat de investeringen in de bouw en verbouw van huizen een rem zullen blijven zetten op de economie. "Door de gestegen rente, dalende huizenprijzen en het afnemend aantal woningverkopen zakt de woningbouw namelijk terug", aldus de bank.