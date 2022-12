Wat zijn de energiekosten van verschillende soorten kerstverlichting?

Velen bibberen letterlijk en figuurlijk vanwege de hoge energierekening. En de kerstsfeer dan? Je wilt toch wel wat licht in en om de kerstboom, en wie weet ook een sprankelend lichtshowtje in de tuin of buiten aan de muur. Maar wat kosten die knipperende kerstlichtjes eigenlijk aan stroom?

Een snoer met tien klassieke kerstboom(gloei)lampjes verbruikt zo'n 13 watt per uur. Dat is ongeveer drie euro per maand, als de lampjes acht uur per dag aanstaan (bij een stroomprijs van 0,70 cent per kilowattuur). Dat valt dus wel mee. Maar bij een snoer met tien ledlampjes bespaar je meer dan 80 procent en betaal je maar vijftig cent per feestmaand.

Ben je van plan flink uit te pakken door 24 uur per dag, 30 dagen lang deze minder zuinige versieringen te laten stralen:

• Een kerstboom met een snoer van 20 gloeilampjes (vermogen 25 W);

• Een kerstster met een gloeilamp (25 W);

• Een 10 meter lange lichtslang (160 W) aan de gevel;

• 100 buitenlampjes (25 W) in een boom.

dan zijn de kosten ongeveer 120 euro (bij een stroomprijs van 0,70 cent per kilowattuur en een verbruik van 170 kWh). Kies je voor de ledversie in combinatie met een timer, dan bespaar je tot 95 procent. Ledlampjes (en timers) verdienen zichzelf dus razendsnel terug.