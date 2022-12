Daar gaan de gasreserves: verbruik schiet omhoog door kou

Heel leuk zo'n marathon op natuurijs en de eerste steenkoude dag van -10, maar de gasreserves zijn er minder blij mee. Het jaar is nog niet om of we hebben ze al nodig.

De Gasunie meldt dat het gasverbruik in korte tijd met een derde is gestegen. De gasreserves zijn daardoor al met 10 procent gedaald. Gelukkig zaten ze voor 93 procent vol.

"Naast de gasproductie uit onze eigen kleine velden en via lng-schepen aangevoerd gas en de pijpverbinding met Noorwegen moeten ook de gasopslagen worden aangesproken", legt lector energietransitie Martien Visser uit in het AD, maar dat is volgens hem geen probleem: daar zijn ze voor.

De Nederlander blijft ondertussen zuinig, merkt energieleverancier Eneco. "Hoewel door de kou beduidend meer gas wordt verbruikt, blijft het verbruik lager liggen dan eerder bij dergelijk koud weer”, zegt woordvoerder Niels Stet tegen de krant.

Een gemiddeld huishouden verbruikt 7 kubieke meter gas als de thermostaat op 19 graden staat, weet Milieu Centraal te vertellen. Dat is enkel voor verwarmen. Zet je hem een graad lager dan bespaar je zo 350 euro op jaarbasis. Maar dan zit je wel te bibberen in huis.