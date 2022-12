Albanees heeft laagste koopkracht van heel Europa

Nergens in Europa beschikt de gemiddelde inwoner over een lager inkomen en een kleinere koopkracht dan in Albanië. Dat blijkt uit een rapport van Eurostat, het statistisch bureau van de Europese Unie, over het gemiddelde bruto binnenlandse product per hoofd van de bevolking vorig jaar. Business AM schrijft er over.

Het is de reden waarom steeds meer Albanezen hun heil willen zoeken in andere EU-landen. Over de hele lijn wordt de inkomensverschillen tussen EU-landen en kandidaat EU-landen kleiner, maar dat geldt (nog) niet voor Albanië. Het land scoorde slechts 39 procent van het gemiddelde niveau in de Europese Unie. Albanië is kandidaat-lid. Zodra het land volwaardig lid is zal een stroom richting rijkere landen onvermijdelijk zijn.