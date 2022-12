ING: pessimisme bij particuliere beleggers ebt weg

Particuliere beleggers zijn deze maand minder pessimistisch dan in november, maakt ING op uit een eigen peiling. Ze zijn iets optimistischer over de economie in de komende maanden. Ook hebben ze meer hoop dat hun beleggingsportefeuille portefeuille binnenkort meer waard wordt.

De graadmeter die de bank heeft opgesteld voor het beleggersvertrouwen steeg in december naar 85 punten, van een stand van 70 punten in november. Daarmee was nog wel altijd een meerderheid somber gestemd. Iedere stand boven de honderd betekent dat er sprake is van optimisme, daaronder juist op pessimisme

Volgens Bob Homans van ING neemt het vertrouwen toe omdat bijvoorbeeld benzine weer wat goedkoper wordt en dat de inflatie afremt. Daarnaast worden veel mensen gecompenseerd voor de hoge energieprijzen.

AEX

De verwachtingen rond de AEX, de belangrijkste index op de aandelenbeurs in Amsterdam, zijn ook verbeterd. Deze maand verwachtten nog geen vier op de tien beleggers die ING ondervroeg een daling van de AEX in de komende maanden. In november verwachtte bijna de helft van de respondenten een verdere daling van de index.

Van alle bedrijven in de AEX noemen beleggers chipmachinemaker ASML het vaakst als belegging waar ze het meest van verwachten qua rendement. Daarna volgen olie- en gasconcern Shell en toeleverancier voor de chipsector ASMI.

Inflatie en rente

De hoofdindex van de Amsterdamse beurs sloot vrijdag ruim 12 procent lager dan het begin van dit jaar. Dat komt onder andere door de hoge inflatie en de renteverhogingen door centrale banken om de hevige prijsstijgingen in te dammen.