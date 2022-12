Argentinië is wereldkampioen inflatie in 2022 (als je de usual suspects niet meerekent)

We hebben de jaarlijkse inflatiecijfers van een groot aantal landen op een rijtje gezet. Ook hier blijkt Argentinië er met de beker vandoor te gaan. Het land noteerde in november liefst 92,4 procent inflatie en staan daarmee nipt boven Turkije met 84.4 procent.

Het is dus een erg slecht idee voor Argentijnse spaarders om peso's op de bank of in een oude sok te bewaren. Een jaar later kunnen ze amper de helft aanschaffen met dezelfde stapel flappen. In de praktijk is er een levendige straathandel in Amerikaanse dollars of andere relatief 'harde' valuta ontstaan.

Ook in Turkije zijn er grote problemen door geldontwaarding, die de historisch hoge inflatiecijfers in de EU laten verbleken. Nederland (9.9 procent) komt net onder het gemiddelde van de eurozone (10.1 procent) uit.

Hier het volledige inflatie-overzicht:

Argentinië 92.4%

Turkije 84.4%

Rusland 12%

Italië 11.8%

Groot Brittannië 10.7%

Eurozone 10.1%

Duitsland 10%

Nederland 9.9%

Mexico 7.8%

Zuid-Afrika 7.4%

Verenigde Staten 7.1%

Spanje 6.8%

Frankrijk 6.2%

Brazilië 5.9%

India 5.9%

Indonesië 5.4%

Japan 3.8%

Zwitserland 3.0%

China 1.6%

Er zijn landen waar de jaarlijkse inflatie nog extremere vormen aan heeft genomen dan in Turkije en Argentinië, maar deze cijfers zijn van enkele maanden geleden:

Zimbabwe 269.0%

Libanon 162.0%

Venezuela 156.0%

Syrië 139.0%

Sudan 103.0%