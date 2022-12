Wisselen van energieleverancier loont weer behoorlijk

Het kan je weer geld opleveren als je overstapt naar een andere energieleverancier, schrijft het FD.

De energieprijzen op de markten daalden de afgelopen weken stevig en dat is terug te zien in de tarieven die energiebedrijven nieuwe klanten aanbieden.

'De prijsverschillen tussen de aanbieders zijn groot,' zegt Ben Woldring, directeur van vergelijkingssite Gaslicht.com tegen het FD. 'Wie nu overstapt kan tot wel 40% goedkoper uit zijn.'

Het is vooral interessant voor consumenten die (veel) meer verbruiken dan het energieplafond van de overheid. Tot dat plafond betaalt iedereen hetzelfde. Mara daarboven kunnen de verschillen heel groot zijn.

Woldring haalt het voorbeeld aan van iemand die al bijna een jaar een variabel contract heeft bij een grote energieleverancier. Als ze niets doet gaat het tarief voor gas per 1 januari van €2,02 naar €3,22 per kuub. Als ze overstapt naar de goedkoopste aanbieder op dit moment gaat ze €1,92 betalen per kuub. Woldring: 'Dat is nogal een verschil.'