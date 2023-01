  Nicola Tesla en de marter: Zo zien de Kroatische euromunten eruit

Sinds 1 januari 2023 is ook Kroatië aangesloten bij de eurolanden, treedt het toe tot de Schengenzone en kan er betaald worden met euro's. Bij de nieuwe munteenheid horen ook nieuwe opdrukken. Kroatië heeft onder andere gekozen voor Nicola Tesla en de marter.

Reizigers uit een van de andere 26 Schengenlanden hoeven niet meer door de paspoortcontrole en de geldwisselkantoren zijn veel klandizie kwijtgeraakt. De bijna vier miljoen Kroaten kunnen omgekeerd ook vrijer reizen en zakendoen. Tot het einde van het jaar kan met zowel de Kroatische kuna als de euro nog worden betaald.

Kuna is het Kroatische woord voor marter. In de middeleeuwen werden martervellen gebruikt als betaalmiddel. Het dier stond al op de kunamuntjes en is gemigreerd naar het 1 euromuntstuk. De beroemde wetenschapper en uitvinder Nicola Tesla, die in Kroatië is geboren, staat op de 10, 20 en 50 eurocentmuntjes. Hierover was nog wat heisa, omdat Tesla zichzelf beschouwde als Serviër.

Kroatië, het twintigste land dat meedoet met de euro, staat met zijn in het oog springende kustlijn gedrukt op de 2 euro muntstukken. Binnenkort zullen de eerste Kroatische euromuntjes ook als wisselgeld in onze portemonnees verdwijnen.

Hier zijn de Kroatische euromunten uitgebeeld:

Die Kroatische euro’s zien er wel erg kek uit. pic.twitter.com/Drh41URqWM — Daan de Vries (@dcjdevries) January 1, 2023

Dit is een opinie van de Welingelichte Kringen Redactie